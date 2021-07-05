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В Нижнем Новгороде сгорела “Усадьба Банная"

Из комплекса было эвакуировано 50 посетителей

Вечером 4 июля в банном комплексе на воде “Усадьба Банная" загорелось несколько построек. По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области на территории был локализован пожар площадью 300 кв. м.

Еще до прибытия пожарно-спасательной службы из горящего комплекса было эвакуировано 50 человек. Обошлось без пострадавших. В тушении бань на воде принимали участие 72 человека и 12 единиц специальной техники.

Причина возгорания банного комплекса уточняется.

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