В Нижнем Новгороде сгорела “Усадьба Банная"

Вечером 4 июля в банном комплексе на воде “Усадьба Банная" загорелось несколько построек. По сообщениям пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области на территории был локализован пожар площадью 300 кв. м.

Еще до прибытия пожарно-спасательной службы из горящего комплекса было эвакуировано 50 человек. Обошлось без пострадавших. В тушении бань на воде принимали участие 72 человека и 12 единиц специальной техники.

Причина возгорания банного комплекса уточняется.