Нижний Новгород появится на банкнотах

На новой серии банкнот будут изображены Нижний Новгород и Екатеринбург. Для размещения на купюре номиналом 1000 экспертными группами были выбраны следующие достопримечательности: Кремль, собор Александра Невского, здание Ярмарки и Чкаловская лестница. На данный момент, предпочтение отдано нижегородскому Кремлю. Итоговое решение будет принято советом директоров Центробанка.

Для дизайна банкноты Екатеринбурга будет выбрана екатеринбургская Плотинка или Дом Севастьянова.