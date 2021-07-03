Нижний Новгород появится на банкнотах

Центральный Банк России рассказал о новом дизайне денежных купюр достоинством в 1000 и 5000 рублей
На новой серии банкнот будут изображены Нижний Новгород и Екатеринбург. Для размещения на купюре номиналом 1000 экспертными группами были выбраны следующие достопримечательности: Кремль, собор Александра Невского, здание Ярмарки и Чкаловская лестница. На данный момент, предпочтение отдано нижегородскому Кремлю. Итоговое решение будет принято советом директоров Центробанка.
Для дизайна банкноты Екатеринбурга будет выбрана екатеринбургская Плотинка или Дом Севастьянова.
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