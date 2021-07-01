В Нижегородском цирке дают билеты за прививку от коронавируса

Прививочный пункт в здании цирка организован совместно с поликлиникой №4 Канавинского района будет работает по вторникам и четвергам с 15.00 до 19.00. Вакцинация проходит в порядке живой очереди, без предварительной записи. Желающим сделать прививку нужно иметь с собой паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС.



На данный момент, из-за ограничений, связанных с увеличением числа заболевших коронавирусной инфекцией, Нижегородский цирк приостановил свою работу. Однако, тем, кто пройдет здесь вакцинацию, будет выдан подарочный сертификат, который можно будет обменять на бесплатный билет на представление, как только цирк вернется к работе.