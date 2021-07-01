В Нижегородской области проведут диспансеризацию переболевших COVID-19

Согласно заявлению, в рамках профилактических и лечебных мероприятий по углубленной диспансеризации граждан, уже переболевших коронарвирусом, медиками будет оказываться специализированная, высокотехнологичная помощь.



По последним данным, за последние сутки уже более 13 000 жителей Нижегородской области вакцинировались от COVID-19. Всего по региону привиты около полумиллиона человек. Глава Министерства здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что на текущий момент в прививочных пунктах находится 30 000 доз вакцины. Очередная поставка препарата будет содержать еще 32 000 доз.



Напомним, 28 июня Нижний Новгород побил суточный рекорд по вакцинации. За сутки в Нижегородской области было привито более 14 000 жителей региона.