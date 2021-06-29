"Столица закатов" объявляет перерыв.

Отказ от проведения мероприятий стал необходимым, чтобы большее количество нижегородцев и гостей города смогли пройти вакцинацию и посетить концерты в рамках фестиваля.

По словам регионального министерства культуры, фестиваль возобновится 17 июля одновременно с "Горький fest". Генеральный продюсер кинофестиваля Оксана Михеева подтвердила эти планы, объявив о переговорах с группой "Ночные снайперы" и Иваном Дорном по поводу выступления на площадке "Столицы закатов".