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"Столица закатов" объявляет перерыв.

Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович заявил о приостановлении фестиваля на Нижневолсжкой набережной.

Отказ от проведения мероприятий стал необходимым, чтобы большее количество нижегородцев и гостей города смогли пройти вакцинацию и посетить концерты в рамках фестиваля.

По словам регионального министерства культуры, фестиваль возобновится 17 июля одновременно с "Горький fest". Генеральный продюсер кинофестиваля Оксана Михеева подтвердила эти планы, объявив о переговорах с группой "Ночные снайперы" и Иваном Дорном по поводу выступления на площадке "Столицы закатов".

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