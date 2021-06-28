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Жара отступает. Нижегородцев ждет долгожданный спад температуры

Нижний Новгород ждет небольшое похолодание. Уже к концу недели столбик термометра опуститься до 22 градусов

Нижегородскую область постепенно покидает аномальная июньская жара. В понедельник 28 июня и вторник 29 июня температура еще продержится на отметке в +32 градуса. Однако уже в среду 30 июня столбики термометров опустятся до +29 градусов, возможны дожди.

В четверг 1 июля станет еще прохладней - всего 25 градусов тепла, возможна гроза. В пятницу, 2 июля, по сообщениям Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», температура воздуха составит +24 градуса днем и +18 ночью, и снова гроза.

В субботу, 3 июля, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха снова поднимется до +27, а ночью составит +22. В воскресение ожидается +21 градус тепла днем и +19 ночью.
 

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Фото: Алексей Шевченко

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