Жара отступает. Нижегородцев ждет долгожданный спад температуры

Нижегородскую область постепенно покидает аномальная июньская жара. В понедельник 28 июня и вторник 29 июня температура еще продержится на отметке в +32 градуса. Однако уже в среду 30 июня столбики термометров опустятся до +29 градусов, возможны дожди.



В четверг 1 июля станет еще прохладней - всего 25 градусов тепла, возможна гроза. В пятницу, 2 июля, по сообщениям Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», температура воздуха составит +24 градуса днем и +18 ночью, и снова гроза.



В субботу, 3 июля, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха снова поднимется до +27, а ночью составит +22. В воскресение ожидается +21 градус тепла днем и +19 ночью.

