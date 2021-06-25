Запуск рейсов в Париж из Нижнего Новгорода перенесли на октябрь

В «ИрАэро» соответствующее решение объясняют тем, что Россия попала в «красную зону» по заболеваемости Covid-19. Франция не возобновила выдачу туристических виз гражданам России.

Кроме Нижнего, регулярные рейсы в Париж переносятся в Казани, Калининграде, Краснодаре, Ростова-на-Дону и Самаре.

«Ситуация может измениться после сертификации отечественной вакцины в Евросоюзе, поэтому мы рекомендуем тем, кто планирует поездку в Париж, позаботиться о прививке заранее», — отметил заместитель генерального директора «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Рейсы до аэропорта Бове в Париже будут выполняться на самолетах «Суперджет-100», рассчитанных на 100 человек. Далее для россиян планируется организовать шаттл от аэропорта до центра столицы Франции.

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Фото: pexels