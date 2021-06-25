В Нижегородской области объявлено штормовое предупреждение — с грозами и ливнями

В Нижегородской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие 3 часа в регионе ожидаются грозы, порывистый ветер и даже град.
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автор фото — Никита Духник
Сегодня, 25 июня, в ближайшие 1–3 часа в отдельных районах Нижнего Новгорода и области ожидаются грозы и град.
В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций — обрыв ЛЭП и линий связи, нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики. Во время грозы опасно прятаться под высокими деревьями и находиться рядом с высокими металлическими конструкциями.
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Фото: pexels
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