В Нижегородской области объявлено штормовое предупреждение — с грозами и ливнями

Сегодня, 25 июня, в ближайшие 1–3 часа в отдельных районах Нижнего Новгорода и области ожидаются грозы и град.

В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций — обрыв ЛЭП и линий связи, нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики. Во время грозы опасно прятаться под высокими деревьями и находиться рядом с высокими металлическими конструкциями.

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Фото: pexels