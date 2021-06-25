Нижегородским водителям электросамокатов помогут сэйвгарды

В Нижнем Новгороде рассматривают вопрос ограничения максимальной скорости езды на электросамокате. В местах массового скопления людей предлагается запретить набирать скорость более 10 километров в час.

Сэйвгарды могут начать работать в местах аренды и парковки электросамокатов в Нижнем Новгороде

«В нашем городе есть три крупные компании, которые предоставляют услугу аренды электросамокатов. Всего в Нижнем Новгороде насчитывается порядка 2 700 самокатов, которые можно арендовать, и с начала апреля на них уже совершили 700 тысяч поездок. Этот вид передвижения набирает все большую популярность», — отмечает глава города Юрий Шалабаев.

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Фото: социальные сети