Нижегородским водителям электросамокатов помогут сэйвгарды

На улицах Нижнего Новгорода в ближайшее время могут появиться сейвгарды. Специалисты будут помогать желающим прокатиться на самокате разобраться в вопросах их эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Нижнем Новгороде рассматривают вопрос ограничения максимальной скорости езды на электросамокате. В местах массового скопления людей предлагается запретить набирать скорость более 10 километров в час.
Сэйвгарды могут начать работать в местах аренды и парковки электросамокатов в Нижнем Новгороде
«В нашем городе есть три крупные компании, которые предоставляют услугу аренды электросамокатов. Всего в Нижнем Новгороде насчитывается порядка 2 700 самокатов, которые можно арендовать, и с начала апреля на них уже совершили 700 тысяч поездок. Этот вид передвижения набирает все большую популярность», — отмечает глава города Юрий Шалабаев.
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Фото: социальные сети
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