В московском «Зарядье» установили часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода

Часы обратного отсчета, установленные в Москве в парке «Зарядье», копия наших часов у театра Драмы — сменился только основной цвет (с синего на красный).

Часы показывают, сколько времени осталось до гала-шоу в честь 800-летия 21 августа. Внешне они напоминают о работе знаменитого новатора своего времени — Ивана Кулибина, который создал часы-яйцо для Екатерины Великой.

«Это возможность напомнить о том событии, которое нас ждет, о таком городе, как Нижний Новгород, являющемся духовным и интеллектуальным центром страны. Конечно, все, кто любят Россию, не могут не знать и не любить Нижний Новгород. Поэтому мы пользуемся любой возможностью, чтобы заявить о нашем городе», — отмечает Глеб Никитин.

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Фото: правительство региона