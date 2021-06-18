На проект «Чистое небо» в Нижнем потратят 150 миллионов рублей

«Это совершенно новый проект, такого в Нижнем Новгороде еще не было. В рамках этого проекта планируется убрать под землю провода и заменить световые опоры. Пилотными для реализации данного проекта является историческая часть Нижнего Новгорода, территория Гребного канала и улица Советская», — отмечает губернатор.

Администрация города уже заключила контракты с подрядными организациями. Реализация проекта приурочена к 800-летию Нижнего Новгорода, которое празднуется в этом году.

Реализация проекта «Чистое небо» началась в конце 2020 года: неисправные гирлянды, неиспользуемые провода и перетяжки были демонтированы на площади Минина и Пожарского и на прилегающих улицах, а также на площади Маркина.

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