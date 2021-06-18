На ряде улиц Нижнего Новгороде ограничили скорость движения самокатов

На сегодняшний день ограничения до 15 километров в час действуют — на Большой Покровской и Нижневолжской набережной.

«Сотрудничаем с операторами. Будем в обязательном порядке регулировать не только скоростной режим, но и другие аспекты работы компаний», — отметил губернатор.

Стандартная максимальная скорость электросамоката — 25 км/ч, ограничение «вшито» в программное обеспечение и действует автоматически при въезде на эти улицы.

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Фото: arenter.ru