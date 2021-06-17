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В Нижегородском кремле устанавливают новую навигацию для туристов

В Нижегородском кремле устанавливают информационные стенды и указатели новой системы навигации на трех языках — русском, английском и китайском. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

 

Новая информационно-навигационная система включает в себя — стенды с планом территории, сведения о Кремле и пешеходные указатели. Также, на стендах отмечены Кремлевский бульвар, площадь Минина и Чкаловская лестница.

«Теперь прогулки по всеми любимому историческому центру города — Нижегородскому кремлю, который хранит в себе многовековую историю, — станут не только познавательными и интересными, но и комфортными. Уверен, туристы и жители города по достоинству оценят обновленную навигационную систему», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.

Кроме того, на стендах указана дополнительная контактная информация:

  • для экстренных случаев — телефон службы спасения
  • гости, интересующиеся экскурсиями, могут позвонить по номеру туристского информационного центра
  • о поломках или неубранной площадке можно будет сообщить в службу обслуживания территории Кремля

На территории Кремля установят семь информационных стендов с планом территории, четыре стенда с общей информацией, 13 «маркеров» объектов и 17 указателей.

 

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Фото: Юлия Горшкова

 

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