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В Нижегородской области вступит в силу запрет на курение кальянов в общественных местах

Губернатор Нижегородской области внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности. С 20 июня в регионе вводится запрет на курение кальянов в общественных местах.

 

  • Фото: Shutterstock.com

«Уличная аренда кальянов сама по себе вызывает немало вопросов, особенно в период пандемии. Поступает немало жалоб от граждан. Теперь у правоохранителей и уполномоченных структур будет эффективный правовой инструмент для того, чтобы воздействовать на это», — отметил Глеб Никитин.

Напомним, что в 2020 году курение кальяна было запрещено в заведениях общественного питания на федеральном уровне.

 

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