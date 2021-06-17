В Нижегородской области вступит в силу запрет на курение кальянов в общественных местах

«Уличная аренда кальянов сама по себе вызывает немало вопросов, особенно в период пандемии. Поступает немало жалоб от граждан. Теперь у правоохранителей и уполномоченных структур будет эффективный правовой инструмент для того, чтобы воздействовать на это», — отметил Глеб Никитин.

Напомним, что в 2020 году курение кальяна было запрещено в заведениях общественного питания на федеральном уровне.

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