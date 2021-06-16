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«Локальные бренды, винтаж и винил»: в сквере имени Свердлова пройдет Big garage sale

20 июня в сквере имени Свердлова нижегородцы и гости города смогут отправиться за покупками на большой «Гараж Сэйл». В это воскресенье там соберутся все неравнодушные ко вторичному использованию вещей и познакомятся с локальными брендами, винтажными вещами, украшениями и винилом от Wax.Only.

 

 

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20 июня

Время: с 14:00

Место: сквер имени Свердлова (улица Октябрьская, 9А)

 

 

Программа мероприятия:

Гараж-сейл — 14:00 - 20:00⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Мастер-классы: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

14:00 — искусство коллажа⁣⁣⠀

16:00 — создание шопера с «Фактурой» ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

18:00 — создание украшений для дома в технике макраме с Сашей Погодиной

⁣⁣Музыка от Wax.only: ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

14:00 — Scruscru ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

16:00 — S.Timoshenko ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

18:00 — BR SELECTA ⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Концерт:⁣⁣⠀⁣⁣⠀

20:00 — выступление группы «АДА» ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

 

 

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Фото: сообщество «Салюта» «ВКонтакте»

 

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