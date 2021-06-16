«Локальные бренды, винтаж и винил»: в сквере имени Свердлова пройдет Big garage sale

20 июня в сквере имени Свердлова нижегородцы и гости города смогут отправиться за покупками на большой «Гараж Сэйл». В это воскресенье там соберутся все неравнодушные ко вторичному использованию вещей и познакомятся с локальными брендами, винтажными вещами, украшениями и винилом от Wax.Only.