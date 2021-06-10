На дорогах Нижнего Новгорода появилась новая разметка синего цвета

В нижегородском центре организации дорожного движения сообщили, что прерывистая линия синего цвета обозначает границы платных парковок и предупреждает водителя о том, где ему необходимо заплатить за остановку автомобиля.

Ранее сообщалось, что яркую синюю разметку будут наносить на дороги со сложным движением или на перекрестки с большим трафиком, для контраста со стандартной белой и желтой дорожной разметкой. Однако, следуя мировой практике, приняли решение использовать синюю линию для обозначения границ платных парковок.

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Фото: drive2.ru