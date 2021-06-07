Площадь перед нижегородской канаткой благоустроят за 60 миллионов рублей

Концепцию благоустройства разработало архитектурное бюро MLA+ под кураторством Института развития городской среды Нижегородской области.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 июня, итоги аукциона подведут 1 июля. Завершить все работы необходимо до 15 августа этого года.

Подрядчику предстоит благоустроить часть территории по периметру станции канатной дороги и участок улицы Сеченова. Также, замостить пешеходную зону и зону фудкорта, выложить деревянный настил для площадок и пандуса, провести дополнительное озеленение, а также обеспечить декоративное и функциональное освещение.

«В перспективе, после окончания стройки и развития прилегающих территорий, возникнет еще один удобный велопешеходный маршрут, который будет связывать канатную дорогу по кратчайшей траектории со сквером на площади Сенной и с автобусной станцией на ул. Большой Печерской», — говорится в сообщении.

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Фото: среда800