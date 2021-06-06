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Лингвисты назвали редкие слова, характерные только для Нижегородской области

Ко Дню русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, аналитики «Яндекса» и лингвисты из Института русского языка имени Виноградова провели исследование и составили список слов, характерных для жителей Нижегородской области. Эксперты собрали их в один словарь и дали им определения.

 

В нижегородскую часть вошло 31 слово и словосочетание. 12 из них встретились специалистам только в публикациях из нашей области:

  • автолайн (микроавтобус, выполняющий функцию маршрутного такси);
  • благодыр (спасибо);
  • бэпэшка (лапша быстрого приготовления);
  • выпинуть (выгнать);
  • домушка (небольшой домик или хозяйственная постройка);
  • дуром (в больших количествах, в большой степени);
  • загрубить (ошибиться, преувеличить, перегнуть);
  • захапистый (жадный);
  • израстаться (вырождаться, расти и терять красоту);
  • исплеваться (испытать или выразить крайнее недовольство);
  • иха, ихи (их, принадлежащий им);
  • как бешеная тарашка (лихорадочно, очень спеша);
  • канашка (канализация);
  • карбыш (грызун);
  • конячий (большой, слишком высокий);
  • лаючий (такой, который часто лает);
  • накрячить (обмануть, обыграть);
  • недуром (интенсивно)
  • неприподъемный (неподъемный);-
  • обрыбиться (достаться, перепасть);
  • опойка (пьяница);
  • опойный (пьяный, пьющий);
  • отхряпать (отобрать);
  • пересладкий (чересчур сладкий);
  • помидора (помидор);
  • пырять (работать, вкалывать);
  • рысачить (ездить, разъезжать);
  • спереться (быть нужным, сдаться);
  • усад (огород).

Исследования прошли на основе записей в блогах период с 2019 по 2021 годы.

 

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