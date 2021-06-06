Лингвисты назвали редкие слова, характерные только для Нижегородской области

Ко Дню русского языка, который отмечается сегодня, 6 июня, аналитики «Яндекса» и лингвисты из Института русского языка имени Виноградова провели исследование и составили список слов, характерных для жителей Нижегородской области. Эксперты собрали их в один словарь и дали им определения.
В нижегородскую часть вошло 31 слово и словосочетание. 12 из них встретились специалистам только в публикациях из нашей области:
- автолайн (микроавтобус, выполняющий функцию маршрутного такси);
- благодыр (спасибо);
- бэпэшка (лапша быстрого приготовления);
- выпинуть (выгнать);
- домушка (небольшой домик или хозяйственная постройка);
- дуром (в больших количествах, в большой степени);
- загрубить (ошибиться, преувеличить, перегнуть);
- захапистый (жадный);
- израстаться (вырождаться, расти и терять красоту);
- исплеваться (испытать или выразить крайнее недовольство);
- иха, ихи (их, принадлежащий им);
- как бешеная тарашка (лихорадочно, очень спеша);
- канашка (канализация);
- карбыш (грызун);
- конячий (большой, слишком высокий);
- лаючий (такой, который часто лает);
- накрячить (обмануть, обыграть);
- недуром (интенсивно)
- неприподъемный (неподъемный);-
- обрыбиться (достаться, перепасть);
- опойка (пьяница);
- опойный (пьяный, пьющий);
- отхряпать (отобрать);
- пересладкий (чересчур сладкий);
- помидора (помидор);
- пырять (работать, вкалывать);
- рысачить (ездить, разъезжать);
- спереться (быть нужным, сдаться);
- усад (огород).
Исследования прошли на основе записей в блогах период с 2019 по 2021 годы.
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