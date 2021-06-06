Лингвисты назвали редкие слова, характерные только для Нижегородской области

В нижегородскую часть вошло 31 слово и словосочетание. 12 из них встретились специалистам только в публикациях из нашей области:

автолайн (микроавтобус, выполняющий функцию маршрутного такси);

(микроавтобус, выполняющий функцию маршрутного такси); благодыр (спасибо);

(спасибо); бэпэшка (лапша быстрого приготовления);

(лапша быстрого приготовления); выпинуть (выгнать);

(выгнать); домушка (небольшой домик или хозяйственная постройка);

(небольшой домик или хозяйственная постройка); дуром (в больших количествах, в большой степени);

(в больших количествах, в большой степени); загрубить (ошибиться, преувеличить, перегнуть);

(ошибиться, преувеличить, перегнуть); захапистый (жадный);

(жадный); израстаться (вырождаться, расти и терять красоту);

(вырождаться, расти и терять красоту); исплеваться (испытать или выразить крайнее недовольство);

(испытать или выразить крайнее недовольство); иха, ихи (их, принадлежащий им);

(их, принадлежащий им); как бешеная тарашка (лихорадочно, очень спеша);

(лихорадочно, очень спеша); канашка (канализация);

(канализация); карбыш (грызун);

(грызун); конячий (большой, слишком высокий);

(большой, слишком высокий); лаючий (такой, который часто лает);

(такой, который часто лает); накрячить (обмануть, обыграть);

(обмануть, обыграть); недуром (интенсивно)

(интенсивно) неприподъемный (неподъемный);-

(неподъемный);- обрыбиться (достаться, перепасть);

(достаться, перепасть); опойка (пьяница);

(пьяница); опойный (пьяный, пьющий);

(пьяный, пьющий); отхряпать (отобрать);

(отобрать); пересладкий (чересчур сладкий);

(чересчур сладкий); помидора (помидор);

(помидор); пырять (работать, вкалывать);

(работать, вкалывать); рысачить (ездить, разъезжать);

(ездить, разъезжать); спереться (быть нужным, сдаться);

(быть нужным, сдаться); усад (огород).

Исследования прошли на основе записей в блогах период с 2019 по 2021 годы.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.