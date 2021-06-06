Водонапорная башня 19 века в Нижегородском кремле станет музейным объектом

Исторический объект станет частью новой станции фуникулера на откосе Нижегородского кремля.

«Уникальное сооружение — первый в истории России фуникулер на водяной тяге — почти 100 лет был скрыт под четырехметровым слоем земли. Благодаря кропотливому труду археологов часть исторической водонапорной башни очищена и в качестве музейного объекта будет доступна для посетителей Нижегородского кремля уже в этом году», — отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также при раскопках под слоем 19 века археологи обнаружили следы городской застройки 16−18 веков, монеты из серебра, части украшений и посуды 16−17 веков и артефакты времен Золотой Орды.

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Фото: архив пресс-служб