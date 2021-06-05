На набережной Федоровского создадут «Парк 800-летия» Нижнего

Концепцию парка разработал Институт развития городской среды Нижегородской области.

«Основная идея концепции – создание «театра природных действий» – масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха нижегородцев. Это будет уникальный парк на рельефной территории, который свяжет нижнюю и верхнюю часть городского ландшафта с помощью сети удобных транзитов», — отмечает глава Нижегородской области.

Создание проекта разделят на два этапа — оно пройдет в 2021-2022 годах.

На первом этапе благоустроят 7 гектаров: центральную часть террасного парка набережной Федоровского. На территории создадут — спортивные и игровые зоны, места для отдыха; установят освещение, высадят деревья и кустарники. Кроме этого, за внебюджетные средства создадут променад с местами для отдыха и покрытием из гранита, амфитеатр и световую инсталляцию.

Первый этап планируют завершить к августу 2021 года.

На втором этапе благоустроят 18 гектаров прилегающих к набережной территорий: участок «Аллеи Дружбы» по улице Заломова, склоны, Благовещенская площадь, а также Сергиевский овраг и Почтовый съезд.

Кроме того, уже спланирована концепция озеленения. Она выстроена исходя из исторических и природных особенностей места. Проект предусматривает высадку крупных деревьев, образующих тень, реконструкцию газонов, укрепление склонов и посадку многолетних цветников.

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