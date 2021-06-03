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Нижегородский Мытный рынок откроется в середине июня

Мытный рынок на Большой Покровской в столице Приволжья планируют открыть в середине июня 2021 года. Сейчас на его территории завершаются работы по реконструкции основного здания. Об этом сообщает генеральный директор объекта Ваган Багдасарян.

 

 

В настоящее время рабочие укладывают в павильоне плитку и подключают к электросети морозильное оборудование. Прилегающее к рынку пространство уже благоустроено. Как только ремонтные мероприятия завершат — торговые площади возобновят работу.

«Рынок почти готов. Территория чистая, там лежит асфальт», — отмечает владелец.

 

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Фото: «Яндекс.Карты»

 

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