Впервые из Нижнего Новгорода запустили прямые рейсы в Геленджик

Перелеты из столицы Приволжья в Геленджик будут осуществлять воздушные суда Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 103 пассажиров.

По понедельникам самолет из аэропорта «Стригино» будет вылетать в 13:10, приземляясь в Геленджике в 15:40. Обратный вылет — в 20:00.

По средам вылет из Нижнего Новгорода — в 10:45, посадка в Геленджике — в 13:05.

На рейсах действуют стыковки. По понедельникам самолеты будут летать по маршруту Самара — Нижний Новгород — Геленджик и обратно. По средам — Новый Уренгой — Нижний Новгород — Геленджик и в обратном направлении.

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Фото: gelmusey.ru