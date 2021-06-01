Нижегородская область участвует в проекте #ПокажиРоссию

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и TikTok запустили конкурс #ПокажиРоссию, посвященный внутреннему туризму. Проект продлится до 18 июля. В рамках проекта туристический центр Visit Nizhny проведет две тематические онлайн-экскурсии по Нижнему Новгороду.
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автор фото — Дима Четыре
Участникам проекта #ПокажиРоссию предлагается снять креативные короткие ролики о своем регионе и его достопримечательностях. Видео должно стать чек-листом для предстоящего путешествия.
«Туризм — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Важно экспериментировать и пробовать разные форматы, чтобы не отставать от своих конкурентов. Я уверен, что в рамках наших прямых эфиров еще больше потенциальных гостей узнает о возможностях путешествий по Нижегородской области», — отмечает директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.
Прямые эфиры о столице Приволжья:
- 3 июня в 17:00 в аккаунте TikTok пройдет прямой эфир, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода
- 4 июня в 17:00 в аккаунте TikTok — прямой эфир о гастрономической жизни города
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