Нижегородская область участвует в проекте #ПокажиРоссию

Участникам проекта #ПокажиРоссию предлагается снять креативные короткие ролики о своем регионе и его достопримечательностях. Видео должно стать чек-листом для предстоящего путешествия.

«Туризм — одна из самых динамично развивающихся отраслей. Важно экспериментировать и пробовать разные форматы, чтобы не отставать от своих конкурентов. Я уверен, что в рамках наших прямых эфиров еще больше потенциальных гостей узнает о возможностях путешествий по Нижегородской области», — отмечает директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Прямые эфиры о столице Приволжья:

3 июня в 17:00 в аккаунте TikTok пройдет прямой эфир, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода

в аккаунте TikTok пройдет прямой эфир, посвященный 800-летию Нижнего Новгорода 4 июня в 17:00 в аккаунте TikTok — прямой эфир о гастрономической жизни города

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