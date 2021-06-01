Две новые трамвайные линии планируют построить в Щербинках и Сормове

В Сормовском и Приокском районах планируют построить две новые трамвайные линии и полностью обновить подвижной состав этого вида электрического транспорта. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Сейчас в регионе разрабатывают новую транспортную сеть. Ее каркасом будет именно электротранспорт — метро и трамвай.
«Очередной шаг — это 800-летие Нижнего Новгорода. К этому празднику мы подходим с новыми планами на развитие, обновление подвижного состава. Уже закупаются 11 современных комфортных трамваев, оформленных в ретро-стиле, следующий шаг в комплексной программе — это полное обновление подвижного состава и строительство новых веток в Сормово и Щербинки», — отметил замгубернатора.
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Фото: Сергей Keysee
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