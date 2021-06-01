Две новые трамвайные линии планируют построить в Щербинках и Сормове

«Очередной шаг — это 800-летие Нижнего Новгорода. К этому празднику мы подходим с новыми планами на развитие, обновление подвижного состава. Уже закупаются 11 современных комфортных трамваев, оформленных в ретро-стиле, следующий шаг в комплексной программе — это полное обновление подвижного состава и строительство новых веток в Сормово и Щербинки», — отметил замгубернатора.

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Фото: Сергей Keysee