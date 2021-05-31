Потепление до +25 градусов придет в Нижний Новгород к концу недели

Начало рабочей недели в Нижнем Новгороде будет прохладным. В понедельник, 31 мая, воздух прогреется максимум до +11 градусов, во вторник, 1 июня, станет немного теплее — +16 градусов. Небо в эти дни будет затянуто облакам.

По прогнозам синоптиков потепление будет постепенным. В четверг воздух прогреется до +18 градусов, а в пятницу столбики термометров покажут уже +23. Ночью будет по-прежнему прохладно — +8 градусов.

Заметное повышение температуры ожидается в выходные. В субботу и воскресенье 5-6 июня — до +25 градусов, ночью +12.

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