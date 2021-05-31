Нижегородские «Ласточки» и «Стрижи» начали прибывать на новый вокзал в Москве

Ежедневно транспортный узел будет обслуживать более 24 тысяч пассажиров.

В терминале установлено современное оборудование: в кассах работает электронная очередь, а пассажиры могут воспользоваться автоматическими камерами хранения. Кроме того, для маломобильных граждан предусмотрены пандусы, три лифта, четыре эскалатора и заниженные кассы. Для слабослышащих людей установлены индукционные системы, а для слабовидящих тактильные указатели и мнемосхемы. Также, на вокзале есть медицинский пункт.

С Курского вокзала продолжат отправляться скоростные поезда «Ласточка»: № 717/718 Москва – Иваново, № 727/732 Москва – Нижний Новгород и «Сапсан» по направлению Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород.

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Фото: www.train-photo.ru