Экскурсии на ретро-паровозе запускают в Нижнем Новгороде

Первая экскурсия на ретро-паровозе в составе современного электропоезда пройдет уже в эту субботу, 29 мая, от Московского вокзала до Сортировки. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.
Поезд отправится в 12:00 от Московского вокзала и прибудет на станцию Сортировочная в 13:55, где участники посетят экспозиционную площадку «Паровозы России» с железнодорожной техникой разных лет. Организаторы подготовили тематическую программу — в пути гостям представят экскурсионную информацию, а на музейной площадке – индивидуальный аудиогид.
Стоимость экскурсионного тура — 990 рублей, для школьников — 890 рублей. Билеты можно приобрести на сайте туроператора.
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Фото: пресс-службой «СвЖД»
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