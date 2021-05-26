Экскурсии на ретро-паровозе запускают в Нижнем Новгороде

Поезд отправится в 12:00 от Московского вокзала и прибудет на станцию Сортировочная в 13:55, где участники посетят экспозиционную площадку «Паровозы России» с железнодорожной техникой разных лет. Организаторы подготовили тематическую программу — в пути гостям представят экскурсионную информацию, а на музейной площадке – индивидуальный аудиогид.

Стоимость экскурсионного тура — 990 рублей, для школьников — 890 рублей. Билеты можно приобрести на сайте туроператора.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: пресс-службой «СвЖД»