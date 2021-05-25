В лесах Нижегородской области установился IV класс пожароопасности

При наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по погодным условиям вводится запрет на посещение лесов.

В настоящее время IV класс пожарной опасности в лесах сохраняется на всей территории Выксунского района и частично — на территории Ветлужского, Вознесенского, Воскресенского, Городецкого, Краснобаковского, Кулебакского, Лукояновского, Навашинского, Первомайского и Чкаловского.

«Для удобства граждан на сайте ведомства размещена карта пожарной опасности, которая обновляется ежедневно и содержит актуальную информацию о запрете на посещение лесов», — отметили в пресс-службе администрации.

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Фото: pexels