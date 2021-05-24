Сквер у нижегородского Дворца культуры имени Ленина благоустроят за 16 миллионов

Благоустройство проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Начальная (максимальная) стоимость контракта — 16,1 миллион рублей. Работы выполнят до 15 июля.

В сквере заменят покрытие, установят скамейки и урны, уберут аварийные деревья и высадят новые. Кроме того, рабочие заменят покрытие на дорожках, уложат газон и создадут новые архитектурные формы. Также при проведении работ учтут интересы маломобильных граждан и сделают сквер доступным для них.

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