Сквер у нижегородского Дворца культуры имени Ленина благоустроят за 16 миллионов

Администрация Канавинского района выберет подрядчика для благоустройства сквера на улице Октябрьской революции у Дворца культуры имени Ленина. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
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фото — Дмитрий Икунин
Благоустройство проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Начальная (максимальная) стоимость контракта — 16,1 миллион рублей. Работы выполнят до 15 июля.
В сквере заменят покрытие, установят скамейки и урны, уберут аварийные деревья и высадят новые. Кроме того, рабочие заменят покрытие на дорожках, уложат газон и создадут новые архитектурные формы. Также при проведении работ учтут интересы маломобильных граждан и сделают сквер доступным для них.
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