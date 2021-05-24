Проект «Архитектурный четверг» проведет авторскую экскурсию по нижегородскому метро

Каждый четверг в течение 2021 года в Доме Архитектора будут проводить встречи, лекции, прогулки, мастер-классы и дискуссии с представителями индустрии. 27 мая проект проведет авторскую экскурсию с инженером-проектировщиком Дмитрием Егоровым. Начало — в 12.00 от станции метро Горьковская (вход у НБД-банка).
Дмитрий Егоров — инженер-проектировщик — изучает подземку около десяти лет. Информацию о нижегородском метрополитене Дмитрий берет из разных источников — от интернета до архивов.
«Я расскажу вам о том, как и когда строились разные станции метро, а также покажу вам незаметные, но важные вещи метрополитена, о существовании которых многие даже не догадываются. Мы выйдем на станциях с самыми необычными конструкциями, где я расскажу вам интересные факты о строении метрополитена, кроссплатформах, важности эскалаторов и других архитектурных особенностях. И конечно, мы увидим все самые красиво оформленные станции метро, которые почти не уступают столичным», — отмечает Дмитрий Егоров.
Необходимо записаться на экскурсию по телефону: +7 930 719 00 99 (организационный взнос — 300 руб).
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Фото: архив организаторов
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