Проект «Архитектурный четверг» проведет авторскую экскурсию по нижегородскому метро

Дмитрий Егоров — инженер-проектировщик — изучает подземку около десяти лет. Информацию о нижегородском метрополитене Дмитрий берет из разных источников — от интернета до архивов.

«Я расскажу вам о том, как и когда строились разные станции метро, а также покажу вам незаметные, но важные вещи метрополитена, о существовании которых многие даже не догадываются. Мы выйдем на станциях с самыми необычными конструкциями, где я расскажу вам интересные факты о строении метрополитена, кроссплатформах, важности эскалаторов и других архитектурных особенностях. И конечно, мы увидим все самые красиво оформленные станции метро, которые почти не уступают столичным», — отмечает Дмитрий Егоров.

Необходимо записаться на экскурсию по телефону: +7 930 719 00 99 (организационный взнос — 300 руб).





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Фото: архив организаторов