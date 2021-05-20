На архитектурную подсветку Большой Покровской потратят 119,5 миллионов рублей

АНО «Центр 800» объявил открытый запрос на выполнение архитектурного освещения улицы Большой Покровская. Установить осветители планируют на двух участках: от улицы Октябрьской до пересечения с улицей Малой Покровской и от улицы Октябрьской до площади Минина и Пожарского.

Максимальная цена контракта — 119,5 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены к 1 августа этого года к 800-летию Нижнего Новгорода.

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Фото: proehal.ru