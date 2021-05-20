Сегодня откроется навигация «Валдаев» в Нижнем Новгороде

«Навигацию судов на подводных крыльях — одного из символов Нижнего Новгорода — мы открываем в День Волги. Этот день мы отмечаем с 2008 года вместе со всеми поволжскими регионами России», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В 13:00 стартует первый рейс в Чкаловск. Обратно в Нижний Новгород «Валдай» отправится в 18:00. В 13:30 судно пойдет в Городец, а в 17:00 — обратно в Нижний.

21 мая также состоится один рейс по маршруту Нижний Новгород — Городец — Нижний Новгород и один — по маршруту Нижний Новгород — Чкаловск — Нижний Новгород.

В выходные, 22 и 23 мая, запланировано по два рейса:

Нижний Новгород — Чкаловск: 8:00 и 12:45 (22 мая), 13:00 (23 мая)

Чкаловск — Нижний Новгород: 13:00 и 17:45 (22 мая), 18:00 (23 мая)

Нижний Новгород — Городец: 8:30 и 16:00

Городец — Нижний Новгород: 11:30 (22 мая), 12:00 (23 мая) и 19:00

Билеты можно приобрести на сайте, в разделе «Экскурсии» на главной странице.

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Фото: https://visitnizhny.ru/