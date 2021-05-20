Памятник Владимиру Далю планируют создать в Нижнем Новгороде

Памятник создателю «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимиру Далю планируют установить на Верхневолжской набережной у дома 24 корпус 1 по улице Минина.

Один из инициаторов установки памятника отметил, что бронзовый бюст на гранитном постаменте планируют изготовить до конца июля. Открытие планируется провести в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

«Он проявил себя как меценат, поддерживал местные таланты. На его знаменитых творческих "четвергах" собиралась вся нижегородская интеллигенция. Уверен, что открытие памятника Далю станет прекрасным подарком к 800-летию Нижнего Новгорода и 220-летию писателя», — отметил председатель городской Думы Олег Лавричев.

Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Гордумы

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Фото: liveinternet.ru