Памятник Владимиру Далю планируют создать в Нижнем Новгороде

На заседании городского комитета по увековечению памяти выдающихся личностей поддержано решение об установке памятника Владимиру Далю. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.
Памятник создателю «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимиру Далю планируют установить на Верхневолжской набережной у дома 24 корпус 1 по улице Минина.
Один из инициаторов установки памятника отметил, что бронзовый бюст на гранитном постаменте планируют изготовить до конца июля. Открытие планируется провести в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
«Он проявил себя как меценат, поддерживал местные таланты. На его знаменитых творческих "четвергах" собиралась вся нижегородская интеллигенция. Уверен, что открытие памятника Далю станет прекрасным подарком к 800-летию Нижнего Новгорода и 220-летию писателя», — отметил председатель городской Думы Олег Лавричев.
Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании Гордумы
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Фото: liveinternet.ru
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