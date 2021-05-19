Вокруг Нижегородского кремля появится кольцевой маршрут

Кольцевой маршрут вокруг Кремля появится к 800-летию Нижнего Новгорода. Длина бульвара — более двух километров. Об этом стало известно на выездном совещании 18 мая.
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фото nlo-nn
Начав прогулку у Чкаловской лестницы, жители и гости города могут пройти по Кремлевскому бульвару, затем спуститься по благоустроенному технологическому проезду, дойти до Ивановской башни и вернуться к началу пути.
«Мы рассчитываем, что Кремлевский бульвар станет одной из лучших улиц Нижнего Новгорода. Подрядчик понимает степень ответственности, ведь это визитная карточка города и любой компании», — отметил глава управления делами правительства области Тимофей Шульга.
Все работы по реконструкции прогулочной зоны планируют завершить к 30 июля этого года.
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