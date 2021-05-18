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Улицу Алексеевскую в Нижнем Новгороде перекроют 19 мая

19 мая с 14:00 до 21:00 в столице Приволжья частично перекроют улицу Алексеевскую. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

 

«Движение будет перекрыто на улице Алексеевской на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского», — отметили в ведомстве.

Ограничения будут введены с 14:00 до 21:00 на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского. Водителей просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

 

 

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Фото: pexels

 

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