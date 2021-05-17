МЧС: в Нижегородской области наблюдается высокая пожароопасность лесов

По данным МЧС, до 20 мая в Нижегородской области ожидается высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

Сотрудники МЧС просят жителей в это время не посещать леса и не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках.





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Фото: pexels