МЧС: в Нижегородской области наблюдается высокая пожароопасность лесов

Экстренное предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов объявлено в Нижегородской области до 20 мая. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
По данным МЧС, до 20 мая в Нижегородской области ожидается высокая (4 класс) пожароопасность лесов и торфяников.
Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
Сотрудники МЧС просят жителей в это время не посещать леса и не сжигать мусор на своих садовых и дачных участках.
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Фото: pexels
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