Аномальная жара до +31 градуса придет в Нижний Новгород

По информации метеорологов, сегодня, 17 мая, в столице Приволжья будет солнечно, ясно и практически безветренно, температура воздуха поднимется до +29 градусов. Во вторник, 18 мая, средняя дневная температура воздуха достигнет отметки +31 градус. Скорость юго-восточного ветра — 4,9 метров в секунду.

В среду, 19 мая, будет безветренно и малооблачно, днем +31 градус, которая, а в ночь на четверг температура понизится до +18. Ветер усилится – до 5,4 метров в секунду. В четверг, 20 мая, воздух немного остынет – до +25 градусов днем, порывы ветра достигнут — 5,8 метров в секунду.

В пятницу погода в столице Приволжья заметно испортится: станет пасмурно, похолодает до +19 днем и до +12 ночью. Кроме того, такие же метеоусловия ждут нижегородцев в субботу. В воскресенье осадков не ожидается, но столбики термометров не поднимутся выше +20.





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