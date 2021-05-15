В Нижнем Новгороде впервые пройдет всероссийский съезд «Том Сойер Фест»

В рамках мероприятия координаторы и волонтеры общественного движения из разных городов подведут итоги прошлого сезона и обсудят планы на будущее. 24 мая Глеб Никитин и представители профильных министерств региона встретятся с участниками съезда в формате свободного микрофона.

«Мы уделяем большое внимание сохранению исторической среды, сейчас к 800-летию Нижнего Новгорода приводим в порядок многие объекты культурного наследия и благоустраиваем территории в центре города. Нам важно обмениваться опытом решения проблем в этой сфере с коллегами из соседних регионов, поэтому рад, что такой масштабный волонтерский слет впервые пройдет в Нижнем Новгороде», — отметил Глеб Никитин.

С 25 по 29 мая будет действовать волонтерский кампус для жителей других городов. Добровольцы смогут поучаствовать в ремонте деревянных домов с историей и получить необходимые навыки в этой сфере.





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Фото: аккаунт фестиваля в Instagram