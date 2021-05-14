Открытие выставки проекта «Соцгород.Пробелы» пройдет в Доме ветеранов на Автозаводе

Исследователи Ира Маслова и Анна Медведева провели более 40 интервью со старожилами Соцгорода, жителями 1925—1945 годов рождения, расспросили их об эпохе 1930-х и передали собранные материалы молодым художникам для творческого осмысления.

Всего на выставке покажут более 40 работ от 15 авторов из Нижнего Новгорода, Москвы и Воронежа. Это художественные зарисовки быта, иллюстрирующие рассказы старожилов, и абстрактные работы, передающие суть культурных кодов Соцгорода.

«В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода этот проект и выставка помогут узнать много нового и интересного об Автозаводском районе и открыть новые культурные коды города», — отметила директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.

Выставка открыта ежедневно с понедельника по пятницу до Дня города. Актуальный режим работы Дома ветеранов необходимо уточнять по номеру телефона — 8 (831) 295-00-03.

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Фото: сообщество «Соцгород.Пробелы» «ВКонтакте»