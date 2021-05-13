Первые концерты в Александровском саду пройдут уже в июле этого года

Благоустройство Александровского сада планируют завершить в августе 2021 года.

«Мы стараемся сохранить облик Александровского сада и улучшить его. Особое внимание уделяем зеленым насаждениям и делаем все, чтобы не повредить деревья во время работ. Я лично вижу, с какой любовью местные жители относятся к этому красивому месту. Мы постараемся не подвести и оправдать их ожидания», — отметил Сергей Емельянов.

По его словам, в настоящее время рабочие благоустраивают сквер с прогулочной зоной, в центре которого установят букву «А», символизирующую название сада.

Рабочие готовят площадки для укладки плитки и клинкерного кирпича, прокладывают трубы под кабель освещения. В ближайшие дни рабочие начнут устанавливать основания сцены-ракушки для проведения концертов. Она расположится на небольшом возвышении и будет повернута к Чкаловской лестнице (перед ней расположится амфитеатр с местами для зрителей).

Сейчас на стройке работают 68 человек, 5 экскаваторов и 5 самосвалов.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: : администрация Нижнего Новгорода