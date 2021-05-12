В Нижнем Новгороде планируют построить пятый мост через Оку

Летом 2021 года правительство Нижегородской области планирует объявить конкурс на строительство пятого моста через Оку. Стоимость возведения переправы оценивается в 8,6 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в областном правительстве.
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автор фото — Никита Духник
Мост планируют построить недалеко от деревни Ольгино перед Стригинским мостом. Переправа позволит сократить путь из микрорайона Щербинки-2, деревни Ольгино и поселков Новинки до Автозаводского района и аэропорта на 45 минут.
Как сообщает издание «Коммерсант», протяженность моста — около 2 километров. На нем будет действовать выделенная бесплатная полоса для общественного транспорта, а проезд по остальным полосам будет платными.
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