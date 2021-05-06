Дворец культуры имени Ленина в Канавинском районе перестроят в многоквартирный дом

Объект культурного наследия Дворец культуры имени Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода планируют перестроить в многоквартирный дом. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
-
автор фото — Надежда Кей
Проектом создания многоквартирного дома планирует заняться КП НО «Дом.НН». Компания обратилась в комиссию по землепользованию и застройке для смены зонирования участка в границах улицы Октябрьской Революции и Сивашского переулка на зону многоквартирной застройки.
На заседании комиссии было решено отложить данный вопрос до получения согласования концепции от Управления государственной охраны ОКН.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.