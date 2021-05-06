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Дворец культуры имени Ленина в Канавинском районе перестроят в многоквартирный дом

Объект культурного наследия Дворец культуры имени Ленина в Канавинском районе Нижнего Новгорода планируют перестроить в многоквартирный дом. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

 

  • автор фото — Надежда Кей

Проектом создания многоквартирного дома планирует заняться КП НО «Дом.НН». Компания обратилась в комиссию по землепользованию и застройке для смены зонирования участка в границах улицы Октябрьской Революции и Сивашского переулка на зону многоквартирной застройки.

На заседании комиссии было решено отложить данный вопрос до получения согласования концепции от Управления государственной охраны ОКН.

 

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