В Нижнем Новгороде планируют благоустроить Почтовый съезд

В администрации Нижегородского района обсудили планы развития Почтового съезда. Жители отметили необходимость уборки территории, ремонта лестницы и сохранения естественной зеленой зоны. Кроме того, нижегородцы попросили высадить на общественном пространстве крупные деревья и расширить дороги, чтобы зимой спецтехника не повредила зеленые насаждения.

«Это место отличается особой атмосферой тишины, отсюда открывается красивый вид на слияние рек Оки и Волги. Каждый житель может стать непосредственным участником его преображения, отдав свой голос за реализацию этого или другого понравившегося проекта в ходе голосования по выбору объекта для обустройства в 2022 году», — отметил глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

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Фото: autotravel-nn.ru