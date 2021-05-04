В Нижнем Новгороде стартовало благоустройство музея-квартиры академика Сахарова

Квартира Сахарова в доме № 214 на проспекте Гагарина стала музеем в 1991 году по инициативе общественности.

По словам директора музея Елены Ериной, в будущем облике музея сойдутся аутентичность и современность — появятся новые технические решения, например, компьютеры с сенсорными панелями. Кроме того, отремонтируют крышу, утеплят фасад дома, благоустроят соседнее здание почты и заменят контейнерную площадку. Закончить работы планируется в июне 2021 года.

«Очень знаково, что ремонт в квартире, где жил выдающийся советский ученый, проходит в год 800-летия Нижнего Новгорода. Это дополнительно привлечет внимание будущих посетителей к истории жизни и ссылке Андрея Сахарова в Горьком», — отметил Юрий Шалабаев.

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Фото: avatars.mds.yandex.net