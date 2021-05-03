На подсветку зданий на Нижневолжской набережной направят 89 миллионов рублей

В Нижнем Новгороде на 28 домах Нижневолжской набережной и на Рождественской появится архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Администрация Нижнего Новгорода проводит аукцион по поиску подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки на фасадах зданий на Нижневолжской набережной. Победитель торгов должен будет до 30 июня завершить монтаж подсветки, а до 15 июля завершить пуско-наладочные работы.
Заявки на участие в торгах принимаются до 18 мая, а победитель аукциона станет известен 19 мая.
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Фото: Никита Духник
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