На подсветку зданий на Нижневолжской набережной направят 89 миллионов рублей

Администрация Нижнего Новгорода проводит аукцион по поиску подрядчика для создания архитектурно-художественной подсветки на фасадах зданий на Нижневолжской набережной. Победитель торгов должен будет до 30 июня завершить монтаж подсветки, а до 15 июля завершить пуско-наладочные работы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 18 мая, а победитель аукциона станет известен 19 мая.

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Фото: Никита Духник