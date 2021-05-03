Театральную лестницу благоустроят в Нижнем Новгороде почти за 2 миллиона рублей

Почти 2 миллиона рублей выделили на ремонт Театральной лестницы на Зеленском съезде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Администрация Нижегородского района объявила аукцион по выбору подрядчика для проведения работ на театральной лестнице на Зеленском съезде.
Начальная цена контракта — 1 954 745 миллионов рублей. Средства выделят из городского бюджета. Подрядчика выберут 20 мая. Подрядчик должен будет завершить благоустройство объекта до 1 июля 2021 года.
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Фото: lamanova.com
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