Театральную лестницу благоустроят в Нижнем Новгороде почти за 2 миллиона рублей

Администрация Нижегородского района объявила аукцион по выбору подрядчика для проведения работ на театральной лестнице на Зеленском съезде.

Начальная цена контракта — 1 954 745 миллионов рублей. Средства выделят из городского бюджета. Подрядчика выберут 20 мая. Подрядчик должен будет завершить благоустройство объекта до 1 июля 2021 года.

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Фото: lamanova.com