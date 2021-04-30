В Нижнем Новгороде на майские праздники установится дождливая, но теплая погода

В субботу, 1 мая, утром столбики термометров поднимутся до отметки +12 градусов и пройдут небольшие дожди. Днем синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. К вечеру похолодает до +3 градусов. Скорость северо-западного ветра составит 2–5 метров в секунду.

В воскресенье, 2 мая, погода будет облачной с прояснениями и без осадков. Утром столбики термометров поднимутся до отметки +10, днем потеплеет до +12 градусов. К вечеру похолодает до +7. Ветер придет с юга со скоростью 1–3 метров в секунду.

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Фото: Instagram: @shtaler