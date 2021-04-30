Розетки и потолочную лепнину XIX века реставрируют в нижегородском особняке купца Бугрова

«В настоящее время завершаются работы по реставрации лепнины над главной лестницей, а также потолочных розеток в учебных помещениях. Внутренняя отделка и ремонт кровли имеет готовность 25%, главная лестница отреставрирована на 50%», — отмечает директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Дмитрий Горбунов.

С 1999 года в особняке располагается Детская художественная школа № 1. Последний раз капитальный ремонт здесь проводили в 1987–1999-е годы. На данный момент перед подрядчиком стоит основная задача — максимально сохранить все исторически ценные элементы конструкций и декора в здании.

Кроме того, планируется отреставрировать фасад, двери, печи, паркет (предположительно 1914 года), установить окна, слаботочную систему и электроснабжение.

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Фото: архив пресс-служб