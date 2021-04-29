Стало известно, кто благоустроит пакгаузы на Стрелке

Внутри металлических конструкций планируется создать выставочное пространство и концертный зал на 600 человек. Строения сделают некапитальными, чтобы не создавать дополнительной нагрузки.

Стоимость работ — 659 миллионов рублей, закончить благоустройство необходимо к декабрю 2021 года. Договор заключат до 1 мая. Проект реализуют с привлечением внебюджетных средств.

Ажурные металлические конструкции, установленные на Стрелке, — часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для строительства складов. Обнаружили пакгаузы только в 2015 году.

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