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Стало известно, кто благоустроит пакгаузы на Стрелке

В Нижнем Новгороде завершился конкурс по выбору подрядной организации для благоустройства пакгаузов на Стрелке. Подрядчиком выступит московская компания «Аэроком» в консорциуме с АО «Компания СпецСтройРеконструкция». До этого они работали с проектами — исторической и новой сцены Большого театра, концертными залами Мариинского театра.

 

  • автор фото — Дима Четыре

  • автор фото — Дима Четыре

Внутри металлических конструкций планируется создать выставочное пространство и концертный зал на 600 человек. Строения сделают некапитальными, чтобы не создавать дополнительной нагрузки.

Стоимость работ — 659 миллионов рублей, закончить благоустройство необходимо к декабрю 2021 года. Договор заключат до 1 мая. Проект реализуют с привлечением внебюджетных средств.

Ажурные металлические конструкции, установленные на Стрелке, — часть главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде в 1896 году. В начале XX века конструкции перенесли в порт, где использовали в качестве основы для строительства складов. Обнаружили пакгаузы только в 2015 году.

 

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