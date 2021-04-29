В Нижнем Новгороде создадут 1600 новых парковочных мест

Сейчас в городе существуют перехватывающие парковки, которые открывались к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На данный момент совместно с правительством Нижегородской области разрабатывается и актуализируется транспортная схема.

Новые стоянки появятся:

вблизи железнодорожной станции Варя в Сормовском районе (400 мест)

около станции метро «Парк Культуры» в Автозаводском районе (300 мест)

рядом с площадью Сенной в Нижегородском районе (400 мест)

вблизи автостанции Верхние Печеры в Приокском районе по адресу Казанское шоссе, 12а (500 мест)

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Фото: pixabay